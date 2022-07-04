Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde, kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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