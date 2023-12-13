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Sivasspor'dan Baver Kuçkar'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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Sivasspor'dan Baver Kuçkar'a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Kulübü, hastanede tedavi gören ve Edirnespor'a kiralanan kalecilerinden Baver Kuçkar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Baver'in çenesinin kırıldığı belirtilerek, ameliyat olacağı ve sağlığına kavuşması dileğinde bulunuldu.

Sivasspor\'dan Baver Kuçkar\'a geçmiş olsun mesajı
13.12.2023 - 16:24,
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Sivasspor Kulübü, hastanede tedavi gören ve Edirnespor'a kiralanan kalecilerinden Baver Kuçkar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Baver'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verilirken, şunlar kaydedildi:

"Sezon başında Edirnespor'a kiraladığımız genç kalecimiz Baver Kuçkar, Mardin 1969 Spor ile Edirnespor arasında oynanan mücadelenin 75. dakikasında rakip takım sporcusuyla çarpışması sonucunda çenesi kırılmıştır. Sporcumuz sağlık sponsorumuz Bursa Medicana Hastanesi'nde yarın ameliyat olacaktır. Baver'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivasspor'dan Baver Kuçkar'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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