Sivasspor\'dan Etkileyici Koreografi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivassporlu taraftarlar, Bodrum FK karşılaşması öncesinde koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile Bodrum FK, 4 Eylül Stadyumu'nda mücadele ediyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde önemli koreografi yaptı. Günlerdir süren koreografi hazırlığı, maç öncesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Futbolcular sahaya çıkarken, stadyumda müzik çaldı ve tribünlerde de koreografi başladı.

Gerçekleştirilen koreografi büyük alkış toplarken, izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sivassporlu futbolcu ve taraftarın olduğu aldığı koreografide, 'Gücünü al maziden, kalk ayağa yeniden' yazısı da yer aldı.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı. - SİVAS