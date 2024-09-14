Sivasspor\'dan Gaziantep FK\'ya 3-2\'lik Zafer

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 2. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 2. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer 3 maçında ise 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 6. hafta maçında ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS