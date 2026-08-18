Sivasspor'dan Musah Mohammed Transferi
Sivasspor, orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, orta saha hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Sivasspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, genç futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dilenirken, "Hoş geldin Musah" mesajı verildi.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor, Musah Mohammed transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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