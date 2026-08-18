Sivasspor'dan Musah Mohammed Transferi
Ekenler Beton Sivasspor, Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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