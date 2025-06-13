Sivasspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının 28 Haziran Cumartesi saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, "İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 5 Temmuz Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Delegelere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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