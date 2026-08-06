Sivasspor'dan Transfer Hamlesi - Son Dakika
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Sivasspor'dan Transfer Hamlesi

Sivasspor\'dan Transfer Hamlesi
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Sivasspor, transfer yasağının kalkmasıyla 4 yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.

Sivasspor yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve Süleyman Özdamar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca Bursaspor'dan Salih Kavrazlı'yı da 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

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