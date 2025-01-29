Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gidecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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