Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından minyatür kale maç oynayan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise orta şut çalışması ile taktik maç yaptı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev alacak.