Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümse ise taktik programlar uyguladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS