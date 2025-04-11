Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor, kamp hazırlıkları devam ediyor.

11.04.2025 14:48
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla günü tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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