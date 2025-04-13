Sivasspor, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Sivasspor, Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi

Sivasspor, Fenerbahçe\'ye 3-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Fenerbahçe'ye 31. hafta maçında 3-1 mağlup oldu.

13.04.2025 21:16
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. 1-2

64. dakikada sol kanattan Maximin'nin pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

86. dakikada Radakovic, En-Nesyri'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90. dakikada sol kanattan Szymanski'nin ceza yayına doğru pasında Tadic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy (Simic dk. 83), Bekir Böke (Poungouras dk. 89), Charisis (Rodrigues dk. 58), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Alaaddin Okumuş, Sonko, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Tugunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Szymanski (İsmail Yüksek dk. 90+3), Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 90+3), Talisca (Djiku dk. 89), Maximin (Oğuz Aydın dk. 81), Dzeko (En-Nesyri dk. 81)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Talisca (dk. 42), Tadic (dk. 47 ve 90) (Fenerbahçe), Efkan Bekiroğlu (dk. 57) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Radakovic (dk. 85) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Mert Müldür, Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - SİVAS

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Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

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