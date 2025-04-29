Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlanıyor

Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlanıyor

Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan puan almak için takımlarının performansını artırması gerektiğini belirtti.

29.04.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendiren Sivasspor Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor. Antalya maçında oynadığımız oyunun en az 2-3 kat üstüne çıkmamız gerekiyor ki oradan puanlarla dönelim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geride kalan haftada 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçını değerlendirerek sözlerine başladı. Çalımbay, "Bizim için Antalya maçı çok önemliydi ve çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar takım gerçekten mükemmel oynadı. İyi bir skorla da maçımızı bitirdik, bundan dolayı çok mutluyuz" cümlelerine yer verdi.

"3 ihtimalli bir maç olacak"

Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğundan bahseden tecrübeli teknik adam, "Müthiş bir taraftar olacağı belli. Çünkü şampiyonluğa giden bir takım. Zaten ligin bitimine de az kaldı. İyi bir takımla oynayacağız. 3 ihtimalli bir maç olacak. Bizim Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor. Antalya maçında oynadığımız oyunun en az 2-3 kat üstüne çıkmamız gerekiyor ki oradan puanlarla dönelim. Bizim zaten buna ihtiyacımız var. Mutlaka oradan puan yada puanlar almamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sakatımız yok"

Takımda sakat futbolcunun olup olmadığıyla alakalı gelen bir soruya da Çalımbay, "Şu anda yok gibi. Ufak tefek sakatlarımız var. Öyle sıkıntılı durumda olan yok ama oynamayacak arkadaşlarımız olursa tabii ki dinlendireceğiz. Biz geldiğimizden beri hep final maçı oynuyoruz. Haftaya da Bodrum FK ile oynayacağız. En ufak sakatlığı olanı bile Galatasaray maçına götürmeyeceğiz. Şu anda da sakatımız yok" yanıtını verdi.

"Bütün maçları kazanmak istiyoruz"

Rıza Çalımbay, küme düşme hattında 3 takımın 34 puanının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz bütün maçları kazanmak istiyoruz, başka bir sıkıntımız yok. Önemli olan maçlarımızı kazanmak. Rakipler de bizim gibi stresli günler yaşayacak. Ne olursa olsun kazanmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Özellikle Bodrum FK maçındaki önemli olan şey taraftar. O maça taraftarın yüzde 100 gelmesi, takımı desteklemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun, bütün Sivaslıların o maça gelmelerini çok istiyoruz. Destek çok önemli. Bizim de desteğe ihtiyacımız var. Bundan önce çok güzel şeyler yaptığımız taraftarımızla beraber aynı şekilde bu maçlara da gelmelerini istiyoruz. Onların da desteğiyle o maçı yenersek yolumuz tamamen açılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes stresten uzaklaşmak ister"

Tecrübeli çalıştırıcı, düşme potasında yer alan takımların bir an önce stresten uzaklaşmak istediğini vurgulayarak, "Biz nasıl mücadele ediyorsak diğer takımlar da ediyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi maçımıza bakıyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

10:15
Güney Kore: Rusya’daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600’ü öldürüldü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü
09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:28:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.