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Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Başkan ve yöneticiler de antrenmanı takip etti. Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı
10.01.2024 - 16:36,
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, As Başkanlar Faruk Taşseten ile Arif Kaleli de takip etti.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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