Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır

Sivasspor, Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kadrosunu belirledi.

02.05.2025 18:51
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Galatasaray ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ali Şaşal Vural, Arda Erdursun, Serkan Kaan Sarman, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard, Garry Rodrigues, Veljko Simic, Queensy Menig, Emrah Başsan, Azizbek Turgunboev, Emre Gökay, Rey Manaj, Fode Koita, Bekir Turaç Böke.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika

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