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Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Sivasspor, son 3 lig maçında galip gelemedi ve Antalyaspor maçıyla galibiyet arayışına devam edecek.

Sivasspor, Gaziantep FK ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü
22.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:53
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Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de en bu sezonun 19. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 20. haftada da deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 23. haftasında ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumunda oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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