Sivasspor Genel Kurulu Yarın

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un olağan genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, olağan genel kurul toplantısının, yarın saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, üyeler genel kurula davet edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün yönetim ve denetim kurullarının belirlenmesi, gelecek dönem hedeflerinin şekillendirilmesi ve Sivasspor'umuzun geleceğine ilişkin önemli kararların alınması açısından büyük önem taşıyan genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını önemle rica ediyoruz. Sivasspor'un yarınlarını birlikte şekillendirmek, kulübümüzün kurumsal yapısını daha da güçlendirmek ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmek adına gerçekleştirilecek toplantının camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Daha önce yapılan olağan genel kurullarda başkan adayı çıkmamış ve kulüp bir süre divan kurulu tarafından yönetilmişti.

Bu sürecin ardından Sivasspor Kulübünün daha önceki başkanı Burak Özçoban yeniden başkan adayı olduğunu açıklamıştı.