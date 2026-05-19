Sivasspor Genel Kurulunda Yönetim Değişmedi - Son Dakika
19.05.2026 20:37
Sivasspor'un genel kurulunda aday çıkmayınca mevcut yönetim divanda kaldı. Olağanüstü toplantı bekleniyor.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor'un bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda delege katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Burak Özçoban ve yönetimi ibra edildi. Mevcut yönetim yeniden aday olmadı. Genel kurulda başkanlık için ise herhangi bir başka aday da çıkmadı. Tüzük gereği yeni yönetim seçilemediği için kulübün geçici yönetimini TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz başkanlığında oluşturulan 4 kişilik divanda kaldı. Divanın yaklaşık 15 gün içerisinde yeniden olağanüstü genel kurul kararı alacağı öğrenildi.

Genel kurulda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil; bu şehrin ortak sevdası, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biridir. Sahadaki mücadelesiyle şehrimizi aynı heyecanda buluşturan Sivasspor, Sivas'ın en kıymetli marka değerlerinden ve en güçlü tanıtım yüzlerinden biridir. Bu büyük camia; köklü tarihi, fedakar taraftarı ve mücadeleci ruhuyla yeniden ayağa kalkacak güce fazlasıyla sahiptir" dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise, Sivasspor'a her zaman desteklerini sürdüreceklerini belirterek divan heyetine başarılar diledi.

'HELALLİK İSTİYORUM'

Eski başkan Burak Özçoban Sivaslılardan helallik isteyerek, "Benim başkanlığım sürecinde şehrin büyükleri sağ olsun eski yöneticilerimiz, eski başkanlarımız hepsi bana destek oldular. Yönetimimizde de bize işi buralara kadar transfer yasaklarıyla uğraştık. Daha sonra bahis olaylarıyla uğraştık. Ama bir şekilde play-off'u 3-4 puanla kaçırdık. Takımın buraya gelmesinde benim olduğu kadar şehrin büyüklerinin, valimizin, belediye başkanımızın, Abdullah Güler başkanımızın özellikle çok güzel desteği oldu. Mecnun Otyakmaz başkanın, Erdal Sarılar'ın, Mehmet Oflaz'ın destekleriyle, sürdürdük ve asla tek başımıza yapmadık bunu. Hep beraber yaptık. Gönül isterdi ki devam edelim ama şu anda şartlar bunu götürmemizi sağlamıyor. Bunun için de üzgünüz. Ben Helallik istiyorum herkesten. Benim hakkım ne kadar geçtiyse helal olsun. Bütün taraftarımız da hakkını helal etsinler, helallik istiyoruz onlardan. Kongremizin kulübümüze inşallah hayır getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

