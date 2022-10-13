Spor Toto Süper Lig 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın biletleri ise satışa sunuldu.

Kaynak: İHA

Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor-Giresunspor maçının biletleri satışta - Son Dakika

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