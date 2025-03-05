Sivasspor-Göztepe Maçında Bilet İndirimi - Son Dakika
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Sivasspor-Göztepe Maçında Bilet İndirimi

Sivasspor-Göztepe Maçında Bilet İndirimi

Sivasspor, Göztepe maçı için bilet satışına başladı ve indirim uyguladı. Maç 9 Mart'ta.

05.03.2025 11:57
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Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 27. hafta maçının bilet satışı başladı. Sivasspor yönetimi, bilet fiyatlarına özel bir indirim yaptı.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Sivasspor yönetim kurulu, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında taraftarlar için özel bir indirim yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile iligli yapılan açıklamada, "Tribünleri doldurarak takımımıza desteğimizi gösterelim, bu kritik mücadelede hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 158 TL

Maraton Alt ve Üst: 58 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL

Misafir Tribün: 75 TL - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor-Göztepe Maçında Bilet İndirimi - Son Dakika

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