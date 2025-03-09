Sivasspor Göztepe\'yi Yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivassporlu futbolcular, Göztepe galibiyetinin ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Bekir Böke'nin 2, Charis Charisis'in 1 golüyle rakibini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Göztepe karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Söz konusu fotoğraf, Sivasspor'un sosyal medya hesabından, 'Sivasımıza armağan olsun' notuyla paylaşıldı - SİVAS