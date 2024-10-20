Sivasspor'un, Hatayspor ile sahasında oynadığı müsabakayı az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'un evinde Hatayspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarla ilgi göstermedi. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyazlı taraftarlar ise takımlarına tam destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor-Hatayspor Maçında Taraftar İlgisi Düşük - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?