Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Mağlup Etti

Sivasspor, Hatayspor\'u 3-2 Mağlup Etti

Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler görüşlerini belirtti.

20.10.2024 16:59
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SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Hatayspor gibi iyi bir takımı mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "Bugünkü oyundan memnunum. En kötü berabere ayrılabilirdik" diye konuştu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Bülent Uygun, "Öncelikle tabii kendi evimizde gerçekten zor süreçlerden geçerken Hatayspor gibi iyi bir takımın yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gelerek bizleri desteklediler. ve 3 puanı onlara armağan ettik. Bugün benim oğlum Emir Haktan'ın doğum günü. O da maçtan önce 'Babacığım kazanın ve doğum günü hediyesi bana verin' diye söylemişti. Bu galibiyeti de bir azını da olsa Emir Haktan'a da armağan ediyorum. Kazandığınız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "İyi oynadık. Gerçekten iyi oynadık. Bu bizim üçüncü, dördüncü maçımız. Yani biz de geç geldik zaten. Ama bugünkü oyuncularımızın oyunundan ben çok memnunum. Bundan önce Trabzonspor maçı da keza aynı şekildeydi. Orada da bir sürü gol kaçırdık. Bunda da gol kaçırdık. En üzücü olan şeylerden bir tanesi de yediğimiz gollerin hepsi de ölü toptan. En çok ona üzüldük. Tabii ki buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Bizim bir de en son üzüldüğümüz basit bir şey ama hakem arkadaşımızın yaptığı, bizim üçüncü yediğimiz golle top kornere çıktı dedi, oysa kornere çıkmıyor, auta çıkıyor. Orada bize bir gol oldu. Sonucu etkileyen bir gol oldu. Ama her şeye rağmen güzel bir lig maçı oldu. Benim için de tabii ki ayrı bir şey Sivas'ta gelip tekrar maç yapmak çok iyiydi. Kaybettiğimiz için üzgünüz, ama oynanan oyundan ben memnunum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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