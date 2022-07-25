Sivasspor daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü 'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı yendi - Son Dakika

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