Sivasspor Hazırlıklara Devam Ediyor
Sivasspor, Kayserispor ile oynayacağı maça hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürüyor.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesi, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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