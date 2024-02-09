Sivasspor, Hüseyin Arslan'ı transfer etti - Son Dakika
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Sivasspor, Hüseyin Arslan'ı transfer etti

Sivasspor, Hüseyin Arslan\'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'un kalecisi Hüseyin Arslan'ı transfer etti. 24 yaşındaki kaleciyle 1,5 yıllık anlaşma sağlandı ve Arslan'ın yarın takıma katılacağı belirtildi.

09.02.2024 21:29  Güncelleme: 21:29
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'dan kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki file bekçisi Hüseyin Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hüseyin Arslan'ın 91 numaralı formayı giyeceği ve yarın şehre gelerek kırmızı-beyazlı ekibe dahil olacağı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Arslan'a 'Sivasspor'umuza hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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