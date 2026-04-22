Sivasspor Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Pas ve topa sahip olma çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor-Iğdır FK karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
