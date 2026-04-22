Sivasspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
Sivasspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

22.04.2026 20:58
Özbelsan Sivasspor, Iğdır FK ile oynayacağı maç öncesi antrenmana başladı. Karşılaşma pazar günü.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan idman; ısınma, pas çalışması, topa sahip olma ve çift kale maç ile tamamlandı. Yiğidolar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Iğdır FK arasındaki mücadele, pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, Yerel Haberler, Sivasspor, Antrenman, Trendyol, Futbol, Pazar, Iğdır, Spor, Son Dakika

