Sivasspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan idman; ısınma, pas çalışması, topa sahip olma ve çift kale maç ile tamamlandı. Yiğidolar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Iğdır FK arasındaki mücadele, pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS