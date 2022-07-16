Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek - Son Dakika
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Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

16.07.2022 19:09
Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştı.

Kentte akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştiren futbolcular, 26 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Stegersbach'da devam edecek.

Sivasspor kamp sürecinde, 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya takımı Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ile hazırlık maçı yapacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Sivasspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek - Son Dakika
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