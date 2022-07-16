Sivasspor kamp sürecinde, 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya takımı Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri 'nden Sharjah FC ile hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı 'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana 'ya ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek - Son Dakika

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