Sivasspor İkinci Etap Kampına Geçiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, atletik koşu ve oyunlarla çalışmayı tamamladı.

Bu antrenmanla kampın Sivas etabını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek.

Futbolcular, 2 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 27 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek ikinci etap kamp programı kapsamında Sivasspor, antrenman programının yanı sıra 3 hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlılar, 30 Temmuz Çarşamba günü yeniden Sivas'ta toplanarak sezon öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.