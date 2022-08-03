Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta - Son Dakika
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Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta

03.08.2022 16:54
Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor'un yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı.

06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS

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Sivasspor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta - Son Dakika

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