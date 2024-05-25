Sivasspor ile Kayserispor Berabere - Son Dakika
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Sivasspor ile Kayserispor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Murat Paluli ve Attamah'ın attığı gollerle takımlar birer puan aldı.

25.05.2024 19:56
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Murat Paluli, ceza sahası sağ köşesinden kaleyi hedef aldı. Koita kale çizgisi önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Charisis'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Manaj sol çaprazdan kaleye göndermek istedi. Attaman son anda topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

24. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın köşe vuruşunda kale çizgisi önünde bulunan Attamah kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

33. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Morte'nin şutunda kaleci Nikolic topu çeldi.

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Caktas, Charisis, Emrah Başsan, Turgunboev, Koita (Menig dk. 15), Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, N'jie, Camara, Kvet, Bartuğ Elmas, Erdem Güleç, Muhammed Sinan Kaya, Yusuf Çağlar Kefrik

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Kayserispor: Onurcan Piri, Jeanvier, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Morte, Mehmet Eray Özbek, Mane, Bahoken

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Kolovetsios, Muhammed Eren Arıkan, Yiğit Emre Çeltik, Shukurov, Enix Mehil Gökçek, Batuhan Özgan, Achak, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Hari Vukas

Goller: Koita (dk. 9) (Sivasspor), Attamah (dk. 24) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi (Sivasspor), Attamah, Mehmet Eray Özbek (Kayserispor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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