Sivasspor, İstanbulspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla bitirdi.
Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
