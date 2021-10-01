Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da V. Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS

Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı 'na iniş yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor , hava yoluyla İstanbul 'a ulaştı.

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