Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ün sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ün sözleşmesini feshetti

EMS Yapı Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ün sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüp, Erentürk'e yaptığı hizmetler için teşekkür ederken, gelecekteki futbol hayatında başarılar diledi.

06.07.2024 21:07
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ün sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile Erhan Erentürk arasındaki 26 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Erhan Erentürk'e kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ün sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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