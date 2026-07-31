Sivasspor Kamp Çalışmalarını Tamamladı
Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'deki kampını başarılı bir şekilde bitirdi.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.
Sivasspor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin, 21 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmaları, dün yaptığı antrenmanla sona erdi. İç Anadolu ekibi dün son antrenmanının ardından Kayseri kampını tamamladı.
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