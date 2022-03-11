Sivasspor kar altında çalıştı - Son Dakika
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Sivasspor kar altında çalıştı

11.03.2022 14:07
Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Adana'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı
Sivasspor kar altında çalıştı

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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