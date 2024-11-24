Sivasspor, Kasımpaşa ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sivasspor, Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Sivasspor, Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Bülent Uygun, sonsuz sınırlı saha koşullarında berabere kalmanın hakkını verdiğini belirtti.

24.11.2024 17:16
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, iki takımı da tebrik etti.

Saha şartlarının çok ağırlık olduğunu vurgulayan Uygun, "Zaten saha zemininde belli problemler vardı, bir de kar, iki takımın da istediği futbolu oynamasını engelledi." dedi.

Maçta kaçırdıkları gol pozisyonlarına dikkati çeken Uygun, "Karşı karşıya da kaçırdık. Pozisyonlara girdik rakibe de 1-2 pozisyon verdik. Maçın hakkı ne diye soracak olursanız gerçekten baktığınızda beraberlik diyebiliriz. Kazanabilirdik de futbolcularımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Kasımpaşa ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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