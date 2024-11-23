Sivasspor, Kasımpaşa ile Karşılaşıyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi Rey Manaj'ın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 17 puan topladı.

Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.