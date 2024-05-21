Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.
Maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 100 TL
Güney Üst: 100 TL
Kadın Tribün: 100 TL
Misafir Tribün: 130 TL - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor-Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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