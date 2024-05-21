Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın ardından üç gün izin yapan Yiğidolar, tesislerde toplanarak Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Sivasspor, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS