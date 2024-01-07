Sivasspor, Kayserispor\'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı

Kayserispor maçını 3-1 kazanan Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 6. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 6. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken, 8. haftada da deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 10. haftada ise deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'le geçmişti. 15. haftada Konyaspor'u 1-0, 18. hafta maçında da İstanbulspor'u 1-0'la yenmeyi başarmıştı.

Bülent Uygun'un öğrencileri, gelecek hafta ise sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS