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Sivasspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek bu sezon ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Sivasspor, daha önce Gaziantep FK, Pendikspor, Alanyaspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u da mağlup etmişti. Gelecek hafta ise Galatasaray ile karşılaşacak.

Sivasspor, Kayserispor\'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı
07.01.2024 - 16:16,
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Kayserispor maçını 3-1 kazanan Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 6. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 6. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken, 8. haftada da deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 10. haftada ise deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'le geçmişti. 15. haftada Konyaspor'u 1-0, 18. hafta maçında da İstanbulspor'u 1-0'la yenmeyi başarmıştı.

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Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivasspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
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