Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün Ankara'ya giderek kampa girecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Keçiörengücü Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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