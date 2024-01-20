Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin\'i kiralık olarak transfer etti

Sivasspor, Beşiktaş'tan 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'in 2023-2024 sezonun sonuna kadar geçici transferi konusunda Beşiktaş ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Kerem Atakan, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem Atakan, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor'da başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe'de forma giyen Kerem Atakan, 2020 yılında Sivasspor'a transfer oldu. 36 maçta Sivasspor forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. Kerem Atakan sezonun ilk yarısında ise Fatih Karagümrük'te forma giydi.

Merkez orta sahada oynayan Kerem Atakan, 44 kez çeşitli kategorilerde milli takım formasını da giydi. - SİVAS