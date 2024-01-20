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Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i yeniden kadrosuna kattı - Son Dakika
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Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i yeniden kadrosuna kattı

Sivasspor, Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kerem Atakan, Sivasspor'a imza attıktan sonra Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı törende sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahada oynuyor ve milli takım formasını da 44 kez giydi.

Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin\'i yeniden kadrosuna kattı
20.01.2024 - 15:28,
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i yeniden renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin transferi ile ilgili 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Kerem Atakan, Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem Atakan, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor'da başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe'de forma giyen Kerem Atakan, 2020 yılında Sivasspor'a transfer oldu. 36 maçta forma giyen 23 yaşındaki sporcu 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. Kerem Atakan sezonun ilk yarısında ise Fatih Karagümrük'te forma giydi. Merkez orta sahada oynayan Kerem Atakan, 44 kez çeşitli kategorilerde milli takım formasını da giydi.

Kaynak: DHA
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