Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı.

16.09.2024 20:29
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sahasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından 1 gün izin yapan Yiğidolar, bugün akşam saatlerinde toplanarak deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından aerobik koşu ve pas çalışması yapan Yiğidolar, yarım saha maçla idmanı tamamladı. Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Yeni transfer Garry Rodrigues de çalışmalarda yer aldı.

Yiğidolar, yarın basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Konyaspor ile Sivasspor 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

Başkan Eken antrenmanı ziyaret etti

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti. Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik galibiyetten dolayı Teknik Direktör Bülent Uygun ve sporcuları tebrik eden Eken, yeni transfer Garry Rodrigues'e de hayırlı olsun dileğinde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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