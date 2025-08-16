Sivasspor Maç İçin Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalar ile idmanı tamamladı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Diğer yandan, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, antrenmanı Sivasspor yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Kantar, idman sonrası futbolculara baklava ikram ederek Sipay Bodrum FK karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.