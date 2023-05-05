Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu! İrfancan Kahveci gelecek 2 maç cezalı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci için karar çıktı. Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

GİRESUN VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA YOK

Görmüş olduğu direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 39 maça çıkan İrfan Can, söz konusu mücadelelerde 7 gol atıp 5 asist kaydetti.