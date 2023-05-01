Sivasspor maçında hastanelik olan Enner Valencia, Giresunspor karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönecek - Son Dakika
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Sivasspor maçında hastanelik olan Enner Valencia, Giresunspor karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönecek

01.05.2023 15:06

Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta kaleci Ali Şaşal ile çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın dönüş maçı belli oldu. Ekvadorlu golcüyü Türkiye Kupası'nda oynanacak Sivasspor maçında riske atmayacak olan Jorge Jesus'un, Valencia'ya ligdeki Giresunspor mücadelesinde şans vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçerken Enner Valencia kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Durumu iyi olan Ekvadorlu santrforun sahalara dönüş tarihi netleşti.

SİVAS MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK

Maç içinde kafasına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'nin 3 Mayıs'ta oynayacağı Türkiye Kupası maçında sahada olması beklenmiyor. Jorge Jesus, deneyimli golcüyü bu mücadelede dinlendirecek.

GİRESUN KARŞILAŞMASINDA SAHADA

Jorge Jesus, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında ise Enner Valencia'yı sahaya sürecek. Sarı-lacivertlilerin bu sezon en büyük kozlarından biri olan Valencia yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Sivasspor maçında hastanelik olan Enner Valencia, Giresunspor karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor maçında hastanelik olan Enner Valencia, Giresunspor karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönecek - Son Dakika
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